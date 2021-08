Wien (www.fondscheck.de) - Die VIG/C-QUADRAT TFI S.A. hat von der polnischen Finanzaufsichtsbehörde KNF die Genehmigung für eine Investmentfondgesellschaft erhalten, berichten die Experten von "FONDS professionell".Die Gesellschaft mit Sitz in Warschau sei im Mai 2020 als Joint Venture von der Vienna Insurance Group und der C-QUADRAT Investment Group gegründet worden. In der ersten Entwicklungsphase sei das Unternehmen mit seinem Team, Produktangebot und operativem Teil neu aufgebaut worden. Mit Erlangung der Lizenz stehe die Gesellschaft jetzt vor der Lancierung der ersten Fonds- und Vermögensverwaltungsdienstleistung und der Aufnahme des Vollbetriebs. Das Unternehmen möchte in der ersten Phase sowohl Fonds mit konservativer Veranlagungspolitik als auch solche, die auf Aktienmärkte und Auslandsfonds setzen würden, anbieten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...