tobias.meister@vectron.de Vectron Systems AG / Münster, 24. August 2021:Der Aufsichtsrat der Vectron Systems AG hat Herrn Dr. Ralf-Peter Simon mit Wirkung zum 15. September 2021 zum Vorstand des Unternehmens berufen. Mit dieser Ernennung wird der derzeitige Vorstand im Hinblick auf das geplante Wachstum um ein Mandat erweitert.Herr Dr. Simon wird die digitale Transformation des Geschäftsmodells der Vectron Systems AG weiter vorantreiben. Er verfügt über langjährige Managementerfahrung sowohl in national als auch international operierenden Unternehmen.Kontakt:Vectron Systems AGTobias MeisterWilly-Brandt-Weg 4148155 Münster, Germanyphone +49 (0) 2983 908121mobile +49 (0) 170 2939080fax +49 (0)251 2856-560tobias.meister@vectron.de 24.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

