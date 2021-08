EQS Group-News: Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Fonds

LAKEWARD gibt das erste Closing des 'LAKEWARD Real Estate Fund - European Opportunities I' bekannt



24.08.2021 / 15:00



Zürich, 24. August 2021

Die LAKEWARD Advisory AG freut sich, das erste Closing ihres Real Estate Private Equity Fonds "LAKEWARD Real Estate Fund - European Opportunities I" per 18. August 2021 bekannt zu geben. Rund 25 Prozent des angestrebten Fondsvolumens von 120 Millionen Euro wurden erreicht. LAKEWARD, welche bisher ihre Investoren über Co-Investments eingebunden hatte, ist eine Debütantin in der Welt der Real Estate Private Equity Fonds. LAKEWARD konnte sich bei der Kapitalbeschaffung auf die Loyalität ihrer bestehenden Investmentpartner und das Vertrauen neu gewonnener Family-Office-Investoren und Privatanleger verlassen. LAKEWARD-Partner und -Mitarbeitende haben 5 Mio. EUR zum ersten Closing beigesteuert und bestätigen damit ihr starkes Engagement für das Unternehmen und den Fonds. Durch die unternehmerisch geprägte Führung hat sich die LAKEWARD Real Estate AG einen integren Ruf und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz durch direkte Investitionen in Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschlands führenden Metropolen erworben. Die Breite der Investitionsmöglichkeiten und der Wunsch, LAKEWARD als innovativen Investor, Entwickler und Investment Advisor zu etablieren, haben Simon Koenig und sein Investment-Team dazu bewogen, das Investitionsangebot zu erweitern und ihren ersten Private Equity Fonds aufzulegen. «Die Bündelung von Co-Investments in einem Fonds bietet Investoren die Möglichkeit, an attraktiven Investitionsmöglichkeiten im Immobilienmarkt zu partizipieren,» erklärt Simon Koenig. Die Anlagestrategie des Fonds wird sich auf "Value-Add"- und "Opportunistic"-Immobilien in mitteleuropäischen Ländern konzentrieren, wobei der Schwerpunkt auf dem deutschen Markt liegt. Die Investitionen in "European Opportunities I" werden von dem erfahrenen Immobilien-Investment-Team der LAKEWARD Management AG getätigt, welches über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz und ein hervorragendes Netzwerk in der Region verfügt. LAKEWARD weist eine attraktive Pipeline an Investitionsmöglichkeiten auf, die vor dem Kapitaleinsatz einer intensiven Due Diligence unterzogen werden. Simon Koenig: «Dank unseres strengen Auswahlprozesses können wir sicherzustellen, dass die Investitionen unseren anspruchsvollen Investitionskriterien entsprechen und die LAKEWARD-Vision erfüllen.» «Wir werden alles daransetzen, attraktive Renditen für unsere Investoren zu erzielen, ohne dabei unseren guten Ruf und unsere Erfolgsbilanz aufs Spiel zu setzen», so Koenig weiter. Um sich auf Investitionen und Re-Investitionen zu konzentrieren, wird der Fonds voraussichtlich im dritten Quartal 2022 final geschlossen. LAKEWARD steht derzeit mit mehreren internationalen und nationalen Investoren in engem Kontakt. «Die positiven Rückmeldungen der potenziellen Investoren bestätigen uns in unserem fokussierten Ansatz und in unserer Anlagephilosophie» führt Simon Koenig aus. «Dies ist unser erster Schritt in Richtung Real Estate Private Equity Fonds, aber nicht der letzte. Über die neue Möglichkeit, Co-Investments mittels des Fonds einem grösseren Publikum zugänglich zu machen, können wir unsere starke Reputation bei Investoren und Partnern ausbauen und weitere Investitions- und Wachstumsmöglichkeiten angehen.» Über LAKEWARD Real Estate AG

LAKEWARD Real Estate AG ist eine unabhängige, international tätige Real Estate Private Equity Investment Unternehmung mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen wurde 2015 von Simon Koenig gegründet. Das starke Beziehungsnetz in der Finanz- und Immobilienbranche ermöglicht der unternehmerisch geführten Investmentfirma den Zugang zu attraktiven Investitionsprojekten. LAKEWARD agiert in den wachsenden Metropolregionen Europas, mit einem hohen Fokus auf Deutschland, und begleitet die Umsetzung der Projekte in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern durch die verschiedenen Phasen einer Immobilieninvestition und

-entwicklung. Unternehmerisches Handeln und qualitätsorientiertes Portfoliomanagement ermöglichen die kontinuierliche Erwirtschaftung attraktiver Renditen. Die LAKEWARD versteht sich als Vorreiter für innovative und profitable Investorenlösungen in Immobilien-Investitionen. Kontakt

