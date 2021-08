München (ots) - In die Tonne statt auf die Straße: Mit der nationalen Kampagne "Gib Müll 'nen Korb" motiviert McDonald's in den nächsten Wochen zur korrekten Entsorgung von Abfall und unterstreicht damit sein Engagement für ein sauberes Restaurantumfeld. Im Rahmen der Aktivierung hat McDonald's Deutschland testweise besondere Abfall-Fangkörbe entwickelt, welche Gäste zum zielgenauen Einwerfen anregen sollen. Zudem werden alle Restaurants in Deutschland mit neuen Werbemitteln ausgestattet, um auch vor Ort mehr Sichtbarkeit für Gäste und Besucher zu erzeugen. Ergänzend macht das Unternehmen auch auf seinen Social-Media-Kanälen und in Kooperation mit Influencer Aaron Troschke auf dieses wichtige Thema aufmerksam."Unseren Gästen und uns ist es wichtig, dass Müll nicht in der Umwelt, sondern in der Tonne landet. Mit unserer Kampagne wollen wir genau dafür sensibilisieren - und vor allem auch motivieren, uns bei der richtigen Entsorgung von Verpackungen zu unterstützen", sagt Eva Rössler, Unternehmenssprecherin McDonald's Deutschland. "Klar ist auch: Die beste Verpackung ist natürlich die, die gar nicht erst anfällt. Deswegen arbeiten wir gleichzeitig daran, Verpackungen grundsätzlich zu reduzieren und den Kreislauf für die Wiederverwertung zu schließen."Neuer Korb - neues Glück? Aaron Troschke als Praktikant bei McDonald'sAusgewählte Pilot-Restaurants erhalten im Rahmen der Aktivierung für den McDrive speziell gestaltete Abfall-Fangkörbe, die spielerisch und unterhaltsam zum zielgenauen Einwerfen anregen. Besondere Aufmerksamkeit erhalten Korb und Kampagne durch die Zusammenarbeit mit Influencer Aaron Troschke. In seinem beliebten Praktikanten-Format zeigt der Entertainer, wie McDonald's auch hinter den Kulissen mit dem Thema Müll umgeht und was jeder Einzelne selbst tun kann, um "Müll 'nen Korb" zu geben. Werbemittel im Kampagnenlook wie zum Beispiel Aufkleber für Außenabfallbehälter mit motivierenden Claims sowie Westen für die Außenrundgänge weisen zudem in und um die Restaurants auf die Vermeidung von achtlosem Wegwerfen hin. Informationen auf Kassenbons sowie eine umfassende Social Media Aktivierung verstärken die Aktion.Unser Plan für weniger Müll!"Gib Müll 'nen Korb" ist die konsequente Fortführung des Engagements von McDonald's in Deutschland gegen achtlos weggeworfenen Abfall. So ist die Durchführung bedarfsgerechter Abfallsammelrundgänge seit jeher fest in den Unternehmens-Standards vorgeschrieben. Zudem organisiert und unterstützt McDonald's mit seinen Franchise-Nehmer:innen seit vielen Jahren lokale Abfallsammelaktionen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit seinem strategischen Verpackungsfahrplan seit 2019 an der fortlaufenden Verringerung von Plastik- und Verpackungsabfall. Beispielsweise können durch die Umstellung von Karton- auf Einwickelpapier bis zu 70 Prozent Verpackungsmaterial bei ausgewählten Produkten eingespart werden. Aktuell bestehen über 85 Prozent der McDonald's Verpackungen aus zertifiziert nachhaltigem Papier. Bis 2025 sollen 100 Prozent aller Verkaufsverpackungen aus erneuerbaren, recycelten oder zertifizierten Materialien bestehen. Auch hochwertiges Recycling wird bei dem Unternehmen großgeschrieben. So werden gebrauchte Getränkebecher separat gesammelt und zu Hygienepapier oder Rigipsplatten weiterverwertet.Weitere Informationen zum McDonald's Engagement für weniger Müll gibt es unter: www.mcdonalds.de/anti-litteringhttps://unserplanfürwenigermüll.mcdonalds.de/ (https://xn--unserplanfrwenigermll-iicj.mcdonalds.de/)Link zum Clip von Aaron Troschke (https://www.youtube.com/watch?v=zVip5jxtSg0)Link zur Podcast-Folge mit Aaron Troschke (https://open.spotify.com/episode/6CmMbHRmAmV9j9QwJsFFyv'si=M3s1dpCgSna4_x9LzPld-w&dl_branch=1)Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCEva RösslerDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/5001811