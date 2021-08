Frankfurt (www.fondscheck.de) - Amundi erweitert das Angebot an Schwellenländer-ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Amundi Index MSCI EM Asia SRI - UCITS ETF DR (D) (ISIN LU2300294589/ WKN A3CNFJ) hätten Anleger*innen die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von großen und mittelständischen Unternehmen aus neun Schwellenländern Asiens zu partizipieren, die sich durch ihr nachhaltiges Profil innerhalb ihres Sektors in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung besonders auszeichnen würden. ...

