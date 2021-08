Die Bahn-Tochter CleverShuttle hat ihr Angebot in Leipzig ausgeweitet: Das Unternehmen bietet in dem 212 Quadratkilometer großen Betriebsgebiet mit seinen Elektrofahrzeugen ab sofort einen 24-Stunden-Service an und will mit einer neuen App das Buchen und Bezahlen einfacher machen. Leipzig gehörte zu den ersten Städten, in denen CleverShuttle seinen elektrischen Ridepooling-Service im Frühjahr 2016 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...