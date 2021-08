In New York deutet sich eine positive Eröffnung an. Die Futures auf Dow Jones, S&P500 und Nasdaq notieren jeweils etwas freundlicher. Auslöser für die anhaltend gute Stimmung unter den Investoren sind positive Vorgaben von den asiatischen Handelsplätzen und die Hoffnung darauf, dass die US-Notenbank am Freitag bei einem Treffen zumindest kurzfrstig eine Fortsetzung der Anleihekäufe verkündet. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

