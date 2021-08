Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Fed hat angekündigt, die bisher lockere Geldpolitik in den USA zu straffen. Nach anfänglicher Skepsis am Markt sind einige US-Indizes auf neue Rekordstände gestiegen. Der DAX hinkt der Wall Street deutlich hinterher. Ob die Aufstockung auf 40 Werte daran etwas ändern kann? Das Währungspaar EUR/USD zumindest bewegt sich seitwärts, während der Bitcoin auf den höchsten Stand seit letztem Mai gestiegen ist. Als Marktanalyst bei CMC Markets ordnet Jochen Stanzl die Impulse ein und bewertet die Marktreaktionen. Der Fokus im aktuellen Interview liegt auf dem Protokoll der letzten Fed-Sitzung, dem DAX, dem ifo Geschäftsklimaindex, dem Währungspaar EUR/USD und dem Bitcoin. Im Interview mit DER AKTIONÄR TV erklärt Stanzl, was die Entwicklungen konkret für den Markt und vor allem für die Anleger bedeuten.