Zürich (ots) - Einige Kantone fordern, dass das Zertifikat im Gastgewerbe Pflicht wird. Morgen wird sich auch der Bundesrat dazu äussern und wohl in diese Richtung vorpreschen. GastroSuisse wehrt sich dagegen. Täglich kehren 2,5 Millionen Menschen im Restaurant, im Café oder in der Bar ein. Die Ausweitung des Zertifikats führt zu einer Diskriminierung und droht die Gesellschaft zu spalten. GastroSuisse nimmt Stellung:Point-de-presseMittwoch, 25. August 20211 Stunde nach Beginn der Medienkonferenz des BRBellevue Palace in BernLivestream abrufbar über www.gastrosuisse.chNachstehende Vertreter stehen Ihnen vor Ort im Anschluss an den Livestream für Interviews zur Verfügung:- Casimir Platzer, Präsident GastroSuisseWir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung bis Mittwoch, 25. August, 10 Uhr an: communication@gastrosuisse.ch Vielen Dank!GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Die Organisation mit dem Gründungsjahr 1891 setzt sich für die Interessen der Branche ein. GastroSuisse ist der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500 Hotels), organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.Pressekontakt:GastroSuisse-Präsident Casimir PlatzerTelefon 044 377 53 53, communication@gastrosuisse.chOriginal-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100876145