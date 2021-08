Eigenkonkurrenz mit gebrauchter Bekleidung. Das ist der neuste Trend bei URBAN OUTFITTERS: Die US-Bekleidungskette errichtet einen Online-Marktplatz für den Verkauf gebrauchter Kleidung, Name: Nuuly Thrift.



Dort darf Gebrauchtes beliebiger Marken eingestellt werden. Wer seine Erlöse in der Abrechnungseinheit "Nuuly Cash" nutzen will, um bei der URBAN-Markenfamilie einzukaufen, bekommt 10 % obendrauf.



Der Gebrauchtverkauf ist nicht zu verhindern, also nutzt ihn das Unternehmen für einen geschickten Versuch der Kundenbindung. Auf die Reaktion der Wettbewerber darf man gespannt sein. Die "URBN"-Aktie steht im frühen US-Handel 3,3 % im Plus bei 39,90 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

URBAN OUTFITTERS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de