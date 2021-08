Ein paar Zusatzinfos hätten es schon gern sein dürfen. Dann wären die - an sich durchaus ansprechenden - Vorabzahlen von Fortec Elektronik für das Geschäftsjahr 2020/21 (30. Juni) vielleicht auch nicht beinahe wirkungslos am Aktienkurs abgeperlt. Immerhin schaffte es das in den Bereichen Stromversorgung für Elektrogeräte, Displaytechnik und Embedded Computer tätige Unternehmen, den Umsatzrückgang auf ... The post Fortec Elektronik: Wacker geschlagen appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...