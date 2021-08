Am 31.12.2021 wird die Rückzahlung der Vermögensanlage One Group ProReal Deutschland 6 fällig: Die Gesellschaft überweist ihren Anlegern dann 62,8 Millionen Euro auf ihre Konten zurück. Diese und weitere News im Überblick.One Group ProReal Deutschland 6: Rückzahlung und ReinvestitionAm 31.12.2021 endet die Laufzeit des ProReal Deutschland 6. Plangemäß erfolgt an diesem Datum auch die Rückzahlung an die Anleger - das eingesetzte Kapital wird laut Vorankündigung der Gesellschaft bis Mitte Januar 2022 auf den Konten der Kunden eingegangen sein. Anleger können die Rückzahlung bei Interesse direkt nutzen, um sie zu reinvestieren. Dafür kommen zwei Angebote in Frage: ProReal Europa 10 und ProReal Private 3. Bitte beachten: Bei ProReal Private 3 handelt es sich um ein Angebot für semi-professionelle Investoren.

Den vollständigen Artikel lesen ...