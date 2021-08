Statt über das Insider-Programm zu gehen, können Interessierte nun dedizierte ISO für Windows 11 laden und so das neue Betriebssystem testen. Mit dem aktuellen Insider-Build für Windows 11 hat Microsoft auch erstmals dedizierte ISO-Dateien für Testzwecke veröffentlicht. Die Installations-Images werden für eine komplette Neuinstallation auf Hardware benötigt. Bisher war der Test von Windows 11 nur über Windows Update und das Insider-Programm möglich. Per Umweg konnten ISO-Files auch per UUP-Skript heruntergeladen werden. Golem.de hat zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...