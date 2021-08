DJ MÄRKTE USA/Nasdaq-Indizes starten mit Rekordhochs - Jackson Hole im Blick

NEW YORK (Dow Jones)--Mit moderaten Gewinnen ist die Wall Street am Dienstag in den Handel gestartet. Zwar haben die Nasdaq-Indizes kurz nach der Startglocke neue Allzeithochs markiert, doch herrscht vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (ab Donnerstag) insgesamt etwas Zurückhaltung. Für den Dow-Jones-Index geht es im frühen Geschäft um 0,2 Prozent auf 35.402 Punkte nach oben. Der S&P-500 gewinnt 0,2 Prozent und der Nasdaq-Composite rückt um 0,3 Prozent vor.

Die Akteure beschäftigt jetzt schon die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Freitag. Zuletzt hat sich am Markt wieder die Überzeugung durchgesetzt, dass die Fed mit dem Beginn der Reduzierung ihrer monatlichen Anleihekäufe (Tapering) doch noch etwas warten könnte, nachdem wieder eher schwächere US-Konjunkturdaten verkündet wurden und auch weil die Coronapandemie weiter wütet.

"Die Märkte ringen ein wenig um die Richtung, nachdem wir einen enormen Anstieg erlebt haben", sagt Mike Stritch, Chief Investment Officer bei BMO Wealth Management. "Die Leute fragen sich, was der nächste Katalysator ist, der den Markt nach oben treibt, oder ob die wenigen Risiken, die es gibt, ausreichen, um den Markt insgesamt etwas innehalten zu lassen". "Ich bin weniger davon überzeugt, dass in dieser Woche eine wichtige Ankündigung durch die Fed erfolgen wird", so Stritch und weiter: "Ich weiß nicht, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für die Fed ist, um übermäßig aggressiv zu sein".

Dollar wenig verändert

Nachdem die wieder gestiegene Risikobereitschaft am Montag auf dem Dollar gelastet hatte, zeigt sich der Greenback aktuell wenig verändert. Der Abwertungsdruck auf den Dollar dürfte vor dem Powell-Auftritt gering bleiben, glauben die Analysten der ING. Sie weisen auch darauf hin, dass der Präsident der Fed-Filiale von Dallas, Robert Kaplan, zuletzt Aussichten auf eine Verschiebung des Tapering eröffnet habe. Die Ölpreise setzen ihre Erholung vom Vortag fort - wenn auch mit vermindertem Tempo.

Wenig verändert, aber weiter über der Marke von 1.800 Dollar zeigt sich der Goldpreis. Er war am Vortag mit dem schwachen Dollar auf den höchsten Stand seit drei Wochen geklettert. Am Anleihemarkt holen die Renditen einen Teil ihrer jüngsten Abgaben wieder auf.

Palo Alto nach Zahlen und Ausblick gesucht

Bei den Einzelwerten schießen die Aktien von Palo Alto um 16,3 Prozent in die Höhe. Das IT-Sicherheitsunternehmen hat in seinem vierten Geschäftsquartal den Gewinn kräftig gesteigert und damit die Markterwartungen übertroffen. Auch für das laufende Geschäftsjahr äußert sich das Unternehmen zuversichtlich.

Im Blick stehen auch die Aktien von International Flavors & Fragrances (IFF) (+0,3%). Die deutsche Lanxess übernimmt das Biozid-Geschäft des US-Aromenherstellers mit einem Transaktionsvolumen von 1,3 Milliarden Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.401,89 +0,2% 66,18 +15,7% S&P-500 4.486,94 +0,2% 7,41 +19,5% Nasdaq-Comp. 14.988,86 +0,3% 46,21 +16,3% Nasdaq-100 15.341,43 +0,2% 28,62 +19,0% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,23 1,6 0,22 11,7 5 Jahre 0,79 1,6 0,77 42,6 7 Jahre 1,06 2,2 1,04 41,5 10 Jahre 1,28 2,6 1,25 35,9 30 Jahre 1,91 3,7 1,87 25,8 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:27 Uhr Mo, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1742 -0,0% 1,1745 1,1737 -3,9% EUR/JPY 128,77 -0,1% 128,94 128,88 +2,1% EUR/CHF 1,0717 -0,1% 1,0721 1,0724 -0,9% EUR/GBP 0,8562 +0,0% 0,8544 0,8555 -4,1% USD/JPY 109,67 -0,0% 109,79 109,80 +6,2% GBP/USD 1,3713 -0,1% 1,3746 1,3718 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,4738 -0,1% 6,4780 6,4826 -0,4% Bitcoin BTC/USD 48.582,01 -2,0% 49.688,26 49.835,51 +67,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,97 65,64 +2,0% 1,33 +39,5% Brent/ICE 70,02 68,75 +1,8% 1,27 +37,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.804,91 1.805,45 -0,0% -0,54 -4,9% Silber (Spot) 23,81 23,68 +0,6% +0,13 -9,8% Platin (Spot) 1.014,50 1.017,75 -0,3% -3,25 -5,2% Kupfer-Future 4,28 4,24 +1,0% +0,04 +21,3% ===

August 24, 2021 09:58 ET (13:58 GMT)

