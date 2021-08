Dosierungsanpassung in Mikromengen (µm) und selbstregulierende Kalibrierung ermöglichen diesem richtungweisenden Jetting-System eine beispiellose Wiederholbarkeit bei der Flüssigkeitsdosierung, sowohl von Ventil zu Ventil als auch nach der Wartung.

Nordson EFD,ein Nordson-Unternehmen (NASDAQ: NDSN) und ein führender Hersteller von Präzisionsdosiersystemen für Flüssigkeiten, stellt das PICO XP piezoelektrische Jetting-System vor, das für wiederbargenaue, präzise, kontaktlose Flüssigkeitsdosierung von Ventil zu Ventil und nach der Wartung unabhängig von äußeren Faktoren wie Temperaturveränderungen, konzipiert wurde.

