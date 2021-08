Wenig, weniger, am wenigsten: Während Frauen in der gesamten Startup-Szene schon dünn gesät sind, kommen sie im Fintech-Bereich noch seltener vor. Bei den Einhörnern unter den deutschen Fintechs - also den Startups, die mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden wie N26, WeFox, Deposit Solutions und Mambu - findet sich keine einzige...

Den vollständigen Artikel lesen ...