Die Playstation 5 hat ihren ersten Facelift erhalten. Still und heimlich optimierte Sony offenbar seine Konsole in ein paar Bereichen, die dem Gelegenheitszocker wohl nicht einmal aufgefallen wären. In Australien ist eine neue Variante der beliebten Playstation 5 aufgetaucht. Mittlerweile wurden die neuen PS5-Versionen auch in den USA und in Japan entdeckt. Das berichtet Computer Base. Dabei verfügt das neue Modell über ein paar Neuerungen, die vor allem Bastler freuen werden, die sich regelmäßig an der Konsole zu schaffen machen. Mehr zum Thema Playstation 5 immer noch ...

