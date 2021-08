Der chinesische E-Commerce-Konzern Pinduoduo meldete am Dienstag den ersten Quartalsgewinn überhaupt. Die Online-Geschäfte sind trotz der Corona-Lockerungen gut gelaufen. Die Aktie zieht im US-Handel stark an und notiert im Moment rund 14 Prozent im Plus. Das sind die Details.Pinduoduo meldete für das Juni-Quartal einen Umsatzsprung von 89 Prozent auf 23 Milliarden Yuan, was unter dem Durchschnitt der Analystenschätzungen von 26,7 Milliarden Yuan lag. Der Nettogewinn betrug 2,4 Milliarden Yuan, ...

