Demnach habe Wirecard Ausstände von mehr als 20 Mio. Euro bei den Salzburgern. So sei in den Akten des Wirecard-Untersuchungsausschusses ein Schreiben des Raiffeisenverbandes Salzburg an die Wirecard Sales International Holding GmbH gewesen, in dem ein Kredit in dieser Höhe zurückgefordert wird. Das Papier sei mit 3. Juli 2020 datiert, damals war die Wirecard AG bereits insolvent.Der Raiffeisenverband ...

Den vollständigen Artikel lesen ...