Tagesausblick für 25.08.: DAX freundlich - Wirtschaft wächst etwas stärker

Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag seine freundliche Tendenz fortgesetzt. Allerdings ging es im DAX nur moderat nach oben, während der MDAX in der zweiten Reihe abermals ein neues Rekordniveau erreichen konnte. Auch an der Wall Street wurde die jüngste Rekordjagd fortgesetzt.

Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas schneller gewachsen als zunächst gemeldet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Morgen im Rahmen seiner zweiten Veröffentlichung mitteilte. Der Zuwachs fiel damit um 0,1 Prozentpunkte höher aus als vorläufig gemeldet. Im ersten Quartal war die Wirtschaftsleistung nach neuesten Angaben um 2,0 Prozent geschrumpft. Gegenüber dem Vorjahresquartal wuchs das reale BIP im zweiten Quartal um 9,8 Prozent.

Unternehmen im Fokus

Der Spezialchemiekonzern Lanxess stärkt sein Geschäft im Bereich des antimikrobiellen Materialschutzes und hat eine Übernahme der Sparte Microbial Control des US-Konzerns International Flavors & Fragrances für 1,3 Milliarden US-Dollar angekündigt. Die Sparte beschäftigt rund 270 Mitarbeiter und bietet u.a. Konservierungs- und Desinfektionsmittel an. Zur Finanzierung der Übernahme wird Lanxess u.a. sein derzeit ausgesetztes Aktienrückkaufprogramm nicht fortsetzen.

Der Konzertveranstalter und Ticketvermarkter CTS Eventim ist im zweiten Quartal operativ in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belief sich auf 99,1 Millionen Euro, nach einem Verlust von 16,2 Millionen Euro im Vorjahresqurtal. Der Umsatz konnte sich mehr als verdreifachen auf 45,1 Millionen Euro.

Wichtige Termine

Deutschland - ifo-Geschäftsklimaindex August

USA - Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.930/15.970/16.030 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.857/15.800/15.700/15.622 Punkte

Der DAX präsentierte sich im heutigen Handel saft- und kraftlos. Neue Handelssignale wurden nicht ausgelöst. Einzig zum Handelsende hin schob sich der Index etwas aus dem kurzfristigen Abwärtstrend zur Seite heraus.

Neben dem Support bei 15.800 Punkte lässt sich nun vorgeschaltet eine Unterstützung bei 15.857 Punkten nennen. Die Hochs bei 15.930 und 15.970 Punkten wirken dagegen als Widerstände. Zwischen 15.930 und 15.857 Punkten ist der Index kurzfristig neutral einzustufen.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 09.08.2021 - 24.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2016 - 24.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

