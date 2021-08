SIKA ÜBERNIMMT KOMPLETTANBIETER VON WATERPROOFING-LÖSUNGEN IN CHINA

Sika übernimmt Shenzhen Landun Holding Co., Ltd., einen Hersteller von Waterproofing-Systemen in China. Das Unternehmen bietet ein umfassendesSortiment von Produkten und Technologien für die Bauwerksabdichtung an und ergänzt die Lösungen von Sika perfekt. Das kombinierte Angebot bietet neue Wachstumsmöglichkeiten im schnell wachsenden chinesischen Waterproofing-Markt.

Landun ist ein renommierter Anbieter von Waterproofing-Lösungen mit starken Kundenbeziehungen und einer bekannten Marke. Das Unternehmen betreibt zwei moderne Produktionsstätten, die verschiedene Folien und Beschichtungen für unterschiedliche Anwendungen - insbesondere für Infrastruktur- und gewerbliche Projekte - herstellen.

Dank der Übernahme kann Sika ihre Position im schnell wachsenden chinesischen Waterproofing-Markt verbessern und weiter wachsen. Die Produktportfolios beider Unternehmen ergänzen einander hervorragend und bieten ein hohes Cross-Selling-Potenzial in den jeweiligen Vertriebskanälen. Die beiden neu erworbenen Produktionswerke stärken die lokale Lieferkette von Sika und ermöglichen der Gruppe, den Markt noch besser mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu beliefern.

Mike Campion, Regionalleiter Asien/Pazifik: "Mit dem Erwerb von Landun setzen wir unsere Wachstumsstrategie fort, indem wir unser Produktportfolio ergänzen und die Anzahl unserer Produktionsstandorte weiter ausbauen. Dadurch stärken wir unsere Kundennähe weiter und versorgen sie mit erstklassigen Dienstleistungen und Lösungen. Das neue, erweiterte Produktsortiment wird unsere Position im chinesischen Waterproofing-Markt stärken und uns helfen, weitere Marktanteile zu gewinnen. Wir heissen die mehr als 200 Mitarbeitenden von Landun im Sika Team herzlich willkommen und freuen uns darauf, das wachstumsstarke Geschäft gemeinsam auszubauen."

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 100 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Sika beschäftigt 25'000 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von CHF 7.88 Milliarden.

