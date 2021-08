Airbus - Die Aktie des Flugzeugherstellers könnte jetzt wieder durchstarten!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: AIR ISIN: NL0000235190



Rückblick: Airbus gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Nach einer Seitwärtsphase machte die Airbus-Aktie mit einer Power-Candle auf sich aufmerksam und die Kurse hoben weiter ab. In Folge sahen wir auch Rücksetzer in den Bereich des EMA-50 und darunter, welche aber wieder gekauft wurden.

Meinung: Die Luftfahrtbranche dürfte durch die bevorstehenden Voll-Zulassungen der Corona-Impfstoffe von Moderna und Johnson & Johnson, nach dem Pfizer/BionTech Vakzine in den USA, wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken. Die Airbus-Aktie notiert über dem EMA-50 und ist gerade dabei, auch den EMA-20 zurückzuerobern. Über der Kerze von Dienstag könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein.

Chart vom 24.08.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 113.36 EUR



Setup: Wenn wir Kurse über der Dienstags-Kerze bekommen, kann man einen Long-Trade eröffnen. Intraday ist auf entsprechende Signale zu achten. Die Absicherung könnte unter den Kerzen dieser Woche, unter dem EMA-50 erfolgen. Defensivere Trader könnten den Stopp-Loss auch unter das letzte Pivot-Tief setzen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in AIR



