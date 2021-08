DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - Novartis nach Fehlschlag Schlusslicht

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem gut behaupteten Start kontinuierlich nachgegeben - wenn auch in engem Rahmen. Nach einer kleinen Erholung im Schlussgeschäft ging der SMI mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 12.437 Punkte aus dem Tag. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 23,66 (Montag: 21,59) Millionen Aktien.

Im SMI stand die Novartis-Aktie im Fokus. Sie war mit einem Minus von 1,7 Prozent das Schlusslicht. Der Pharmakonzern hatte einen Rückschlag bei seinem Medikament Kymriah mitgeteilt. Die Phase-3-Studie, in der die Wirksamkeit und Sicherheit der Zelltherapie Kymriah als Zweitlinienbehandlung für Lymphome im Vergleich zu einer anderen Standardbehandlung untersucht wurde, erreichte ihren primären Endpunkt nicht.

In der zweiten Reihe gaben Adecco nach einer Kurszielsenkung durch die Credit Suisse von 65 auf 58 Franken um 0,8 Prozent nach auf 50,60 Franken. Die Analysten sehen die Konjunkturverlangsamung auf wichtigen Endmärkten als Belastungsfaktor für den Personaldienstleister.

Flughafen Zürich legten nach den Quartalszahlen um gut 1 Prozent zu. Der Gewinn im ersten Halbjahr 2021 ist laut der Citigroup höher ausgefallen als erwartet. Dies sei vor allem auf ein gutes Kostenmanagement und die Entwicklung im Nichtluftfahrtgeschäft zurückzuführen.

Die Aktie des Aufzugherstellers Schindler (-0,3%) profitierte nicht davon, dass das Unternehmen mit der Lieferung und Installation von 180 Fahrtreppen im Rahmen eines Bauprojekts des U-Bahn-Netzes im indischen Bangalore beauftragt wurde. Wenig Bewegung zeigte auch die Aktie des Gebäudezulieferers Arbonia (+0,2%) nach der Vorlage der Halbjahreszahlen.

In der dritten Reihe erholten sich Cembra Money Bank um gut 3 Prozent, nachdem der Kurs am Montag in der Spitze um rund 30 Prozent abgestürzt war mit der Mitteilung, dass ein Kreditkarten-Vertrag gekündigt wurde. Nach Aussage der Deutschen Bank macht dieser rund 80 Prozent des Kreditkartenportfolios von Cembra aus.

August 24, 2021

