Der Dax hat sich am Dienstag etwas weiter von seiner schwachen Vorwoche erholt. Der deutsche Leitindex hielt sich während des gesamten Handelstages in der Gewinnzone und schloss 0,33 Prozent höher bei 15.905,85 Punkten.Der MDax hatte sogar zwischenzeitlich den Sprung auf ein Rekordhoch geschafft. Bei dem Index der mittelgroßen Werte stand letztlich ein Plus von 0,53 Prozent auf 36.139,85 Punkte zu Buche.Der Dax habe sich stabilisiert, schrieb Analyst Martin Utschneider von der Bank Donner & ...

