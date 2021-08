DJ Merkel: G7-Konferenz ergab keine neuen Daten für Ende von Evakuierungseinsatz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bei der Videokonferenz der Gruppe der sieben führenden Industrieländer (G7) zu Afghanistan wurde laut Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kein über den 31. August hinausgehendes Datum für ein Ende der Evakuierungen festgelegt. "Wenn dieser Evakuierungseinsatz endet, und die Konferenz hat heute keine neuen Daten dazu ergeben, dann folgt natürlich eine Phase, auf die sich jetzt auch schon intern sehr intensiv vorbereitet wird", sagte Merkel bei einem Pressestatement in Berlin. Es gehe darum, wie sichergestellt werden könne, dass auch danach möglichst noch Ortskräfte und schutzbedürftige Personen das Land verlassen könnten.

Auf die Nachfrage, ob der Einsatz damit am 31. August ende, erklärte Merkel: "Ich hatte meine Worte wohl gewählt, es sind heute keine neuen Daten über das bekannte Datum des 31. August genannt worden vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, und was das genau im Zeitablauf bedeutet, das kann ich zu dieser Stunde nicht abschließend sagen." Merkel kündigte an, dass Deutschland 100 Millionen Euro Soforthilfe und 500 Millionen an weiterer humanitärer Hilfe voranging über die UN-Organisationen bereitstellen wird.

Über die Frage, ob man dann wieder einen zivilen Flughafen in Kabul betreiben könne, werde "im Moment sehr intensiv gesprochen", erklärte die Kanzlerin. Auch gehe es um die Frage der Bildung einer "inklusiven" Regierung. Zudem gab Merkel bekannt, es werde jetzt eine Gruppe von den G7 eingesetzt, um einen "Fahrplan" zu entwickeln, wie man die Verabredungen mit den Taliban künftig gestalten könne. "Wir wollen hier einheitlich, gemeinsam auftreten als G7."

