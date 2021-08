Wie im Rahmen des Xbox-Streams auf der Gamescom gezeigt, bekommt der Microsoft Flight Simulator bald ein umfassendes Update für die DACH-Region. Wir haben mit dem Head of Microsoft Flight Simulator über Realismus und Zukunftspläne gesprochen. Am 7. September soll das große DACH-Welt-Update für den Microsoft Flight Simulator erscheinen. Sei es die Elbphilharmonie in Hamburg, der Stephansdom in Wien oder die Wartburg bei Eisenach: Mit diesem Update werden über 100 bekannte Sehenswürdigkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz von Grund auf neu modelliert und somit deutlich realistischer gemacht. Zudem gibt es neue Flughäfen, etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...