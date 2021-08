NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach aktuellen Verkehrszahlen des Infrastukturkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die Verkehrstendenz sei im Juli und Autobahnen stark gewesen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf Flughäfen jedoch sei das Passagieraufkommen trotz einer Verbesserung noch immer geprägt von der Pandemie./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2021 / 17:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2021 / 17:39 / BST



ISIN: FR0000125486

