Was für eine Horrormeldung bei Lang & Schwarz [WKN: 645932], die nach Börsenschluss verbreitet wurde und den Kurs in der Spitze um rund 50% ins Minus drückte.Lang & Schwarz gerät ins Visier der CumEx-Ermittlungen und wird dafür erhebliche Rückstellungen bilden (€45 Mio.) bei wohl maximal möglicher Belastung von €61 Mio, teilte das Unternehmen mit. Dadurch könnten auch Aktiensplit und Dividende gefährdet sein, so dass LuS die Hauptversammlung verschieben muss, da diese Punkte auf der Tagesordnung standen und Aktionäre bereits Stimmrechtsvollmachten erteilt haben, die sie unter den neuen Umständen ...

