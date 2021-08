In der zurückliegenden Woche verzeichnete das Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN, geprägt deutlichen Kursaufschlägen mehrerer einzelner Aktien erfreulicher Weise gleich einen Wertzuwachs um + 1,1 %, während der MSCI WORLD (Euro)-Index um - 0,5 % nachgab. Seit Initiierung des Depots am 04.05.2020 betrug dessen Nettoperformance (excl. Dividendenzahlungen) damit per 22.08. auf Währungsbasis Euro + 69,4 %, womit die zeitgleiche Entwicklung des MSCI World (Euro)-Indexes seither signifikant um + 24,6 % übertroffen wurde.Neben dem führenden 8,1% -igen ...

