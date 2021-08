London (ots/PRNewswire) - Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender weltweiter Anbieter von Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat im Juli 2021 einen neuen Berater für sein Executive Search-Geschäft in Europa gewonnen.Simon Waddington wird das Dubliner Büro von Heidrick & Struggles leiten. Er konnte in über 25 Jahren Karriere Kunden auf dem irischen und dem internationalen Markt in verschiedenen Branchen bei der Besetzung von C-Suite- und Führungstalenten helfen. Zuvor leitete Simon die irische Niederlassung eines kleinen spezialisierten Personalberatungsunternehmens mit Hauptsitz in London und führte sein eigenes Personalberatungsunternehmen. Vor seiner Karriere als Personalberater war er als Berater für ein spezialisiertes juristisches Personalberatungsunternehmen und als juristischer Redakteur für ein Verlagshaus tätig."Unsere Kunden positionieren sich in der dynamischen Wirtschaftslandschaft, die durch die Pandemie entstanden ist, und wollen ihre Führungsteams besser auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereiten", sagt Claire Skinner, Regional Leader, Europe & Africa. Simon ist eine hervorragende Ergänzung für unser Team. Er bringt eine langjährige Erfahrung mit. Wir freuen uns auf die Arbeit, die er für unsere Kunden und unser Unternehmen leisten wird."Informationen zu Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln, indem wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Personalberatung, Diversität und Inklusion, Führungsbeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teambeschleunigung, Kulturgestaltung und bedarfsorientierte, unabhängige Talentlösungen zusammenführen. Heidrick & Struggles leistete vor mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Personalberatung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, ein Führungsteam nach dem anderen.® www.heidrick.comPressekontakt bei Heidrick & Struggles:Chiara Pierdomenico+44 20 7075 4236cpierdomenico@heidrick.comOriginal-Content von: Heidrick & Struggles International, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78521/5002038