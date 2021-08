von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Großer Auftritt für den neuen Chef von HUGO BOSS. Daniel Grieder, erst seit wenigen Wochen an Bord in Metzingen, will das Unternehmen nach vorn bringen, das hatte er schon angekündigt, als sein Wechsel zu den Schwaben bekannt wurde. Nun hat der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...