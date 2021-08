Leipzig (ots) - Welche Acts starten dieses Jahr richtig durch? Am 10. September verleihen die jungen Wellen der ARD und Deutschlandfunk Nova bereits zum 14. Mal gemeinsam den "NEW MUSIC AWARD". Die Nominierten stehen nun fest. In diesem Jahr werden die Preise Corona-konform im Rahmen eines von MDR SPUTNIK produzierten Videostreams übergeben, der zeitgleich von allen beteiligten Sendern im Radio übertragen wird. Mit der Preisverleihung unterstützt die ARD die junge Musikszene in Deutschland.Auch wenn die Szene langsam versucht, die Corona-Beschränkungen abzuschütteln und Konzepte entwickelt, die Livemusik in Pandemie-Zeiten zulassen - Newcomerinnen und Newcomer aus allen Musikbereichen haben es 2021 weiterhin schwer, sich ein Publikum zu erspielen. Die jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova stehen zu ihrem Auftrag, junge Acts aus Deutschland zu fördern und in ihren Programmen vorzustellen. Dazu gehört auch in diesem Jahr wieder der "New Music Award", einer der wichtigsten Preise für Bands, junge Musikerinnen und Musiker in Deutschland. Verliehen wird dieser von den neun jungen Programmen der ARD und von Deutschlandfunk Nova. Die Awards 2021 werden aufgrund der Pandemie-Bestimmungen nicht im Rahmen eines Live-Events vergeben, sondern in Form eines zweistündigen Video-Livestreams auf www.newmusicaward.de. Dieser wird von MDR SPUTNIK in Halle/Saale produziert und zeitgleich von allen beteiligten Sendern in ihren Radioprogrammen am 10. September ab 20.00 Uhr übertragen.Vergeben werden die Preise in den Kategorien "Durchstarter:in des Jahres" und "Newcomer:in des Jahres". Die erste Auszeichnung geht an einen Act, der in diesem Jahr dank der Unterstützung der beteiligten Sender den Durchbruch geschafft hat. Über den zweiten Preis entscheidet im Vorfeld der Verleihung erneut eine Fachjury, bestehend aus den Musikredaktionen der teilnehmenden Sender und aus Vertreterinnen und Vertretern der Musikbranche. Zur Jury gehören neben den internationalen Superstars Alice Merton und Zoe Wees, der "Durchstarterin" des letzten Jahres, auch die DJ Josi Miller sowie die renommierten Musik-Produzenten Tobi Kuhn und Tim Tautorat.Für die Kategorie "Newcomer:in des Jahres" hat jeder ARD-Sender einen vielversprechenden, neuen Act aus seinem Sendegebiet nominiert:Die Nominierten von ARD und DLF NOVALienne aus Augsburg, nominiert von PULS (BR)jupiter flynn aus Berlin, nominiert von Deutschlandfunk Nova (Deutschlandradio)Chris James aus Hilden, nominiert von 1LIVE (WDR)01099 aus Dresden, nominiert von MDR SPUTNIK (MDR)Leepa aus Berlin, nominiert von Fritz (RBB)Bloodhype aus dem Saarland, nominiert von UNSERDING (SR)Chuala aus Berlin, nominiert von N-JOY (NDR)Jamin aus Frankfurt/Main, nominiert von YOU FM (HR)Rote Mütze Raphi aus Koblenz, nominiert von DASDING (SWR)Florida Juicy aus Bremen, nominiert von Bremen NEXT (RB)"Der NEW MUSIC AWARD"Der "NEW MUSIC AWARD" ist eine Gemeinschaftsproduktion von PULS (BR), Bremen NEXT (Radio Bremen), DASDING (SWR), 1LIVE (WDR), Fritz (rbb), MDR SPUTNIK, N-JOY (NDR), UNSERDING (SR), Deutschlandfunk Nova (Deutschlandradio) sowie YOU FM (hr). Tonbandgerät, Kraftklub, Celine, Exclusive, OK Kid sowie weitere Künstler, Künstlerinnen und Bands, die inzwischen erfolgreich große Hallen und Festivals in Deutschland bespielen, haben den begehrten Newcomer-Musikpreis der ARD in den Vorjahren gewonnen.www.newmusicaward.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Antje Pohle, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5002052