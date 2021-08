Die Zündung stellt ein zuverlässiges elektrisches Antriebssystem (Electric Propulsion, EP) unter Beweis

Astra Space, Inc. ("Astra") (Nasdaq: ASTR) gab heute die erfolgreiche Zündung des "Apollo Fusion"-Triebwerks an Bord des "Spaceflight Sherpa-LTE1" Orbital Transfer Vehicle (OTV) bekannt. Das Sherpa OTV startete am 30. Juni 2021 im Rahmen der Transporter-2-Mission von SpaceX von Cape Canaveral, Florida. Nach dem erfolgreichen Einbringen aller Mitfahr-Nutzlasten nahm Spaceflight das Apollo-Fusion-Triebwerk in Betrieb. Dies war der erste Versuch von Astra, das Triebwerk im Orbit zu zünden.

"Die Telemetriedaten der Zündung in der Umlaufbahn sahen ausgezeichnet aus und stimmten genau mit den Ergebnissen unserer Bodentests überein", sagte Mike Cassidy, Vice President des Bereichs Product Management bei Astra. "Wir erwarten, dass wir im nächsten Quartal Triebwerke für weitere Satelliten liefern werden, und diese Testergebnisse im Orbit sind eine weitere Validierungsmöglichkeit für mehrere Programme, für die wir Antriebssysteme liefern."

"Dies ist der erste voll funktionsfähige OTV mit Elektroantrieb in der Branche", sagte Philip Bracken, VP of Engineering bei Spaceflight. "Unsere Sherpa OTVs der nächsten Generation wurden bewusst auf maximale Modularität, Flexibilität und schnelle Entwicklung ausgelegt und bieten zahlreiche innovative Antriebslösungen. Die erfolgreiche Inbetriebnahme und Zündung des Apollo-Fusion-Systems ebnet den Weg für die Ausweitung von Flugzielen für Kleinsatelliten im Orbit und ist von entscheidender Bedeutung für das Erreichen unseres Ziels, die Nutzlasten unserer Kunden ins All zu bringen, wann und wo immer sie wollen."

Astra hat Apollo Fusion im Juli 2021 übernommen, um den geteilten Fokus von Apollo Fusion auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten im industriellen Maßstab zu nutzen, mit denen Ziele jenseits der niedrigen Erdumlaufbahn erreicht werden können.

"Wir sind unglaublich stolz auf alle, die dieses EP-System gebaut haben", sagte Benjamin Lyon, Chief Engineer bei Astra. "Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf unserer Reise zu einem schnellen und kostengünstigen Zugang zum Weltraum."

Die Mission von Astra ist es, das Leben auf der Erde aus dem Weltraum zu verbessern und so einen gesünderen und besser vernetzten Planeten zu schaffen. Der erste Flug von Astra in den Weltraum erfolgte innerhalb von 4 Jahren nach der Unternehmensgründung, womit Astra das Unternehmen ist, das am schnellsten den Weltraum erreicht hat. Besuchen Sie www.astra.com um mehr über Astra zu erfahren.

