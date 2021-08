Bitcoin-Rallye läuft weiter

Anzeige / Werbung Bitcoin mit weiter positiven Intermarkets bis Jahresende Der Forecast hat nichts mit dem Versuch der Hellseherei oder einer Glaskugel zu tun. Wir alle, ob wir nun charttechnisch analysieren, Bilanzen auswerten oder das Orderbuch für das Daytrading lesen, raten die Zukunft, und schließen Wetten auf deren Entwicklung ab. Bei den Forecast-Modellen sind die fundamentalen Haupteinflussfaktoren (z.B. zur Produktion notwendige Rohstoffe, Währungen oder konkurrierende Assets) die Basis für eine fundierte Prognose, die als Richtungsgeber fungiert. Beim Bitcoin ist der Goldpreis ein wesentlicher Einflussfaktor. Wir sehen, dass die Intermarkets bis zum Jahresende positiv sind. Natürlich muss immer wieder mit Rücksetzern gerechnet werden, und nichts ist in Stein gemeißelt. Aber die Intermarkets zeichnen ein positives Bild für den Bitcoin. Unsere Handelsrichtung bleibt hier prinzipiell Long. Zum Jahreswechsel dann wird sich dies ändern.

