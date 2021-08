Jahrzehntelang waren die Deutschen Vorreiter bei Technologien und Erfindungen. Egal, ob Aufzüge, Automobile oder Teddybären, die Welt schaute nach Deutschland. Und heute? Heute dümpeln wir im technologischen Niemandsland herum. Die USA und China geben längst den Ton an. Wie konnte es so weit kommen? Und was können, was müssen wir tun, um in Sachen Innovationen wieder ganz vorne mitzumischen? Sind neue Technologien eher Fluch oder Segen? Hier scheiden sich die Geister. Zu groß scheint unsere Angst ...

