Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1743 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor.Der Dollar steigt auch gegenüber dem Franken etwas an. Im frühen Handel wird das Währungspaar USD/CHF etwas höher mit 0,9143 nach 0,9128 Franken am Vorabend bewertet. Derweil bewegt sich das Währungspaar EUR/CHF ...

