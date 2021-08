The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.08.2021ISIN NameDE000BLB70J2 BAY.LDSBK.IS. 19/25US74432QBZ72 PRUDENTIAL FINL 2024 MTNXS1418630023 NASDAQ 16/23US74432QCC78 PRUDENTIAL FINL 2028 MTNXS2122502284 KRED.F.WIED.20/21 MTN DLDE000BLB70H6 BAY.LDSBK.IS. 19/24DE000BLB70U9 BAY.LDSBK.IS. 19/29DE000LB0TUJ2 LBBW GM-FLOATER 13/21DE000NLB2PH6 NORDLB FESTZINSANL.38/17SE0007045745 SWEDEN 15-32 FLR 3111XS0821176368 AAREAL BANK MTN.HPF.S1028XS0670798171 LANDWIRT.R.BK 11/21 MTNDE000SLB4162 LDSBK.SAAR OPF A416US00101JAF30 ADT SECURITY 12/22XS1481806799 CHARMING LI.IN. 16/21 MTN