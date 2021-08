Hamburg (ots) -- Der Hauptgewinn beträgt über 1 Million Euro- Aktion startet am 25. August auf dem Portal lotto24.de- LOTTO24 unterstützt die Impfkampagne der BundesregierungHamburg (ots) - Die LOTTO24 AG verschenkt 2 Millionen Lotterie-Lose an Corona-Geimpfte. Unter dem Motto "geimpftgewinnt" unterstützt LOTTO24 damit die Impfkampagne der Bundesregierung. Der mögliche Hauptgewinn beträgt insgesamt über eine 1 Million Euro: 250.000 Euro sofort plus zusätzlich weitere 5.000 Euro pro Monat für 15 Jahre."Wir alle in Deutschland wollen das Gleiche: Einen Winter ohne Einschränkungen und einen sicheren Alltag mit Freunden und Familie", sagt Marianna Herno, Kampagnenverantwortliche bei LOTTO24. "Laut einer aktuellen Umfrage von infratest/dimap* sind ein Viertel der befragten Ungeimpften einfach unentschlossen. Mit unserer Aktion wollen wir einen weiteren Anreiz zur Impfung schaffen. Wir freuen uns, wenn wir hiermit einen kleinen Beitrag zur Sichtbarkeit der Impfkampagne der Bundesregierung leisten können."Mitspielende sichern sich eine 21-mal höhere Chance als bei LOTTO 6aus49Die Aktion startet am 25. August 2021 und endet am 30. September 2021. Die Verteilung der Tickets erfolgt über das Portal lotto24.de. Die Tickets berechtigen zur Teilnahme an der Soziallotterie freiheit+ (https://www.freiheitplus.de/) mit einem Hauptgewinn von 250.000 Euro sofort und 5.000 Euro pro Monat für 15 Jahre.Gespielt wird ein Modus bei dem 7 aus 35 Feldern richtig getippt werden müssen, wodurch die Gewinnchance etwa 21-mal höher ist als auf den Jackpot bei Lotto 6aus49. Die Ziehung findet immer montags um 18 Uhr statt.Tolle Chancen und Gutes tunMit jedem Ticket von freiheit+ haben Teilnehmende die Chance auf ein Leben mit größerer finanzieller Freiheit und ermöglichen zudem anderen eine bessere Zukunft durch gute Bildung. Denn für jedes Los gehen 50 Cent an Bildungsprojekte von SOS Kinderdörfer weltweit, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und Stifterverband sowie an Projekte freier Träger."Nachdem das Impftempo in Deutschland abgenommen hat, haben wir uns gefragt, was wir tun können, um zur Impfung zu motivieren", erklärt Marianna Herno. "Alle unsere Kolleginnen und Kollegen von LOTTO24 waren sofort begeistert und unterstützen uns bei der Umsetzung. Wir sind froh mit geimpftgewinnt etwas auf die Beine gestellt zu haben, wovon 2 Millionen Geimpfte nicht nur selbst profitieren können, sondern auch eine Vielzahl an gemeinnützigen Projekten."Teilnehmen darf jede Person, die geimpft ist oder sich bis spätestens zum 30. September 2021 mindestens einmal impfen lässt. Pro Person kann ein kostenloses Los genutzt werden. Im Falle eines Gewinns muss eine entsprechende Impfbescheinigung vorgelegt werden können. Teilnehmen darf jeder über 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland.*Corona Compass - Umfrage von infratest/dimap und DIW, 28. Juni bis 23. Juli 2021Weitere Informationen unter: https://www.lotto24.de/geimpftgewinnt (http://www.lotto24.de/geimpftgewinnt)Über die LOTTO24 AG:Die LOTTO24 AG ist der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten (lotto24.de, tipp24.de (https://www.tipp24.com/)). LOTTO24 vermittelt im Wesentlichen Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie und freiheit+. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse ist LOTTO24 heute Marktführer. 2019 wurde LOTTO24 mehrheitlich von der ZEAL Network SE übernommen und gehört seitdem zur ZEAL-Gruppe. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat LOTTO24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.Pressekontakt:Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49.173.370.2649Hauke Trauernicht | hauke.trauernicht@tonka-pr.com | +49.30.403647.619Original-Content von: LOTTO24 AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109160/5002079