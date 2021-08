Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv In dieser Woche steht beim DAX vor allem die Marke von 15.900 Punkten im Fokus. Am Montag schaffte der deutsche Leitindex nur kurz den Sprung darüber, gestern holte er das Erfolgserlebnis per Tagesschluss nach. Heute deutet sich ein ruhiger Auftakt an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Lang & Schwarz, Aroundtown, Delivery Hero, Frosta, Gamestop, Autodesk. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Hier bekommt Ihr das Buch von Sir Ronald Cohen: https://www.boersenmedien.de/produkt/impact-1956.html Immer im Bild, was die Märkte bewegt. Dir gefällt "Märkte am Morgen" mit Martin Weiß? Dann bewerte uns gern auf Google! https://g.page/r/CWZ1FzK_GJjdEAg/review