Berlin (ots) - Welche Musik hört Annalena Baerbock am liebsten und welche CD hat sich Armin Laschet zuletzt gekauft? Das Musikmagazin ROLLING STONE hat für seine aktuelle September-Ausgabe (erscheint morgen) die Spitzenkandidaten der Parteien nach ihren persönlichen Vorlieben befragt.



Die erste Platte, die sich der Kanzlerkandidat der CDU, Armin Laschet, von seinem Taschengeld kaufte, war ein Album von Neil Diamond. Bei Olaf Scholz war es "Let It Be" von den Beatles, bei Christian Lindner "Équinoxe" von dem französischen Elektronikmusiker Jean-Michel Jarre - das letzte Album, bei dem der FDP-Spitzenkandidat schwach wurde, heißt "1995" und stammt von dem Wiener DJ-Duo Kruder & Dorfmeister.



Die gleiche musikalische Sozialisation genossen offenbar die Spitzenkandidatinnen der Grünen und der Linken: Annalena Baerbocks und Janine Wisslers Musikleidenschaft begann jeweils mit einem Album des schwedischen Pop-Duos Roxette. Heute sei ihr "absolutes Lieblingsalbum" "Wish You Were Here" von Pink Floyd, sagt Baerbock im ROLLING STONE. Armin Laschet will sich da nicht festlegen und verweist auf seinen "vielfältigen Musikgeschmack". Er war vor der Pandemie mit seiner Tochter zuletzt bei einem Konzert von U2, sei jedoch nur bei Schlagern "textsicher", gibt der Kanzlerkandidat der Union zu.



Auch Olaf Scholz will sich musikalisch nicht reduzieren lassen ("ich mag Rock, Jazz, Klassik"), ist aber sicher, welchen Song er seiner SPD als Wahlkampfslogan empfiehlt: "Don't Stop" von Fleetwood Mac.



