Wenn die amerikanische Notenbank einmal mit der Nachricht an den Markt gegangen sein wird, ihre Anleihekäufe drosseln zu wollen würde ein wichtiger Hindernisgrund für den Goldkauf aus dem Markt verbannt. Das schreibt die Commerzbank in einer aktuellen Studie zum Goldpreis. Dieser könne 2022 auf 2000 Dollar pro Unze steigen, so die Prognose der Commerzbank zum Goldpreis, die ihr Kursziel für 2021 jedoch von ursprünglich 2000 auf 1900 Dollar pro Unze senkt. Das hat aber mehr taktische Gründe, heißt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...