Mit leichten Kursgewinnen konnte der heimische Markt gestern schliessen, der ATX konnte nach einem anfangs leicht volatilen Handel und einer Schwächephase am frühen Nachmittag dann gegen Ende hin dank der Unterstützung durch die freundlich eröffnenden US-Börsen zulegen und mit einem Gewinn von 0,2% enden. Die Meldungslage zu Unternehmen blieb ausgesprochen dünn und auch datenseitig gab es keine nennenswerten Impulse. Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas stärker als bisher bekannt gewachsen, in den USA sind die Verkäufe neuer Häuser weniger als erwartet gestiegen. Stark waren auch in Wien die Aktien aus dem Reise- und Freizeitsektor, das Cateringunternehmen Do & Co verzeichnete einen Zuwachs von 1,5%, der Flughafen Wien ...

