Bonn (www.anleihencheck.de) - Konjunkturdaten deuten an, dass die Dynamik des Nach-Pandemie-Aufschwungs in den USA etwas nachlässt, so die Analysten von Postbank Research.Die wieder stark steigenden Fallzahlen an Covid-19-Infizierten könnten die Stimmung weiter belasten. Die Einzelhandelsumsätze hätten im Juli deutlicher als erwartet nachgegeben. Bessere Signale sende der Arbeitsmarkt. Dank eines Beschäftigungsanstiegs um knapp 950 Tsd. sei die Arbeitslosenquote im Juli von 5,9 auf 5,4 Prozent gesunken. Auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe würden weiter sinken. ...

