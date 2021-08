Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 25.08.2021

Kursziel: 8,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,40.



Zusammenfassung:

Die endgültigen Q2-Zahlen von ad pepper stimmen mit den vorläufigen Zahlen überein. Mit einem H1-Umsatzwachstum von 12% y/y und einer Q3-Umsatzwachstumsprognose des Unternehmens von ca. 17% J/J sehen wir ad pepper auf dem besten Weg, unser Umsatzwachstumsziel von 13% für 2021 zu erreichen. Wie jedes Jahr wird das Weihnachtsquartal den größten Einfluss auf das Gesamtjahresergebnis haben. Wir sehen die grundlegenden Geschäftstreiber wie wachsende Online-Marketingbudgets und die Digitalisierung des Konsumverhaltens intakt und erwarten starke H2-Zahlen. Wir halten daher an unserer EBITDA-Prognose von EUR6,9 Mio. für das Gesamtjahr fest (H1/21: EUR2,3 Mio. gegenüber H1/20: EUR2,8 Mio.). Der freie Cashflow in H1 betrug EUR2,3 Mio. und unterstreicht die Cashflowstärke des Geschäftsmodells. Das neue Aktienrückkaufprogramm beginnt am 1. September und wird die künftige Entwicklung des Aktienkurses nach der jüngsten Schwäche unterstützen. Wir halten an unserem Kursziel von EUR8,40 fest und bestätigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.40 price target.



Abstract:

ad pepper's final Q2 figures matched preliminary numbers. With H1 revenue growth of 12% y/y and company Q3 revenue growth guidance of ca. 17% we see ad pepper on track to reach our 2021 revenue growth target of 13%. As is typical every year, the Christmas quarter will have the largest impact on full-year results. We see basic business drivers such as growing online marketing budgets and digitisation of consumer behaviour intact and expect strong H2 figures. We thus stick to our EUR6.9m EBITDA forecast for the full year (H1/21: EUR2.3m versus H1/20: EUR2.8m). H1 free cash flow amounted to EUR2.3m underlining the cash-generative business model. The new share buyback program starts on 1 September and bodes well for future share price development following recent weakness. We stick to our EUR8.40 price target and confirm our Buy recommendation.



