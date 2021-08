Biontech (WKN: A2PSR2)-Aktien notieren noch immer auf sehr hohem Niveau. Zuletzt gab es aber auch zwei Dämpfer. So wurde in Israel, wo ausschließlich Biontech verimpft wurde, ein schwächerer Schutz gegen die Delta-Variante festgestellt. Zudem kommt es auch bei Biontech in seltenen Einzelfällen zu Nebenwirkungen. Doch schwere Verläufe treten unter den geimpften Personen in Israel kaum noch auf. Hier sind 39,9 % der Menschen (21.08.2021) noch nicht vollständig geimpft, wodurch die Todeszahlen (hauptsächlich ...

