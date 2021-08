EQS Group-News: Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Ready to shine: Meyer Burger erstrahlt dank innovativer Kampagne in neuem Licht



25.08.2021 / 09:30



Meyer Burger startet digitale Werbekampagne für ihre Hochleistungs-Solarmodule unter dem Motto 'Ready to shine'

Imagefilm inszeniert die Kraft der Sonne als Symbol für Zukunftsversprechen

Endkunden-Kampagne startet jetzt europaweit in zehn Ländern Nachdem die Meyer Burger Technology AG ihr Hochleistungs-Solarmodul in den Markt eingeführt hat, startet das Unternehmen nun eine breit angelegte Marketingkampagne unter dem Motto 'Ready to shine'. Damit erreicht das Unternehmen vor allem über digitale Kanäle zielgerichtet seine Endkunden und Installateure. 'Meyer Burger ist bereit, den Markt zu erobern. Wir wollen uns als die führende europäische Solarmarke positionieren. Mit unserem Produkt setzen wir neue Standards in der Solarindustrie - mit höchster Leistung und Qualität, entwickelt und hergestellt in Europa unter hohen Anforderungen an Nachhaltigkeit. Auch mit unserer Marketingkampagne wollen wir neue Standards setzen und unsere Endkunden emotional ansprechen', sagt Moritz Borgmann, Geschäftsführer der Meyer Burger (Industries) GmbH, verantwortlich für Vertrieb und Marketing bei Meyer Burger. 'Unser Hochleistungs-Solarmodul befriedigt nicht nur das stetig wachsende Bedürfnis nach einem nachhaltigen Lebensstil, sondern ist auch ein Investment, das sich lohnt.' Zusammen mit der Kampagne veröffentlicht Meyer Burger seinen Imagefilm: In diesem wird auf überraschende Art und Weise nicht etwa das Solarmodul inszeniert - sondern die Kraft der Sonne. Meyer Burger ist 'Ready to shine". Das zeigt der Kampagnenfilm nicht nur im Internet, sondern darüber hinaus auch auf der Kinoleinwand. Die Digitalkampagne wird in zehn Ländern auf relevanten Internetplattformen und in Social Media ausgerollt. Ziel ist es, die Marke neben der DACH-Region auch in Meyer Burgers weiteren europäischen Kernmärkten wie den Niederlanden, Belgien, Italien, Frankreich und Polen sowie in Grossbritannien und den Nordischen Ländern zu positionieren. Als wesentliches Element des strategischen Richtungswechsels hatte Meyer Burger bereits Ende 2020 die renommierte Agentur Jung von Matt mit der Neupositionierung seiner traditionsreichen Marke beauftragt. Das Ziel: Meyer Burger als Premium-Marke zu etablieren, die B2C- und B2B-Kunden gleichermassen begeistert und neue Massstäbe in der Solarbranche setzt. Nach erfolgreichem Relaunch der Marke im März dieses Jahres folgt nun die öffentlichkeitswirksame Digitalkampagne. 'Mit ,Ready to shine' haben wir eine international einsetzbare Kommunikationsplattform geschaffen, die nicht nur ein besonderes Markenerlebnis verspricht, sondern Installateure und Endkunden gleichermassen anspricht', sagt Jan Harbeck, Kreativgeschäftsführer von Jung von Matt SPREE. Das interdisziplinäre Team der Jung von Matt-Gruppe agiert dabei mit seinen verschiedenen Expertenagenturen als strategischer Partner für Meyer Burger. Es realisiert nicht nur die strategische Marken- und Produktpositionierung sowie die neue Markenidentität, sondern auch kreative Inhalte, die globale Kommunikationsarchitektur inklusive Mediaplanung und die Ausspielung der digitalen Marketingkampagne. Die Kampagne ist zu sehen unter: www.meyerburger.com/de/readytoshine Kontakte: Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG Anne Schneider Andreas Durisch Head Corporate Communications Senior Partner M. +49 174 349 17 90 T. +41 43 268 27 47 M. +41 79 358 87 32 anne.schneider@meyerburger.com adu@dynamicsgroup.ch

