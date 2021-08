von Klaus Schachinger, €uro am SonntagIm Rahmen eines Spin-offs wurden Organon-Aktien zunächst in die Depots der Aktionäre von Merck & Co. gebucht. Auf dem Parkett hat die auf Arzneien für Frauen und Biosimilars (Nachahmerprodukte von Biotech-Medikamenten) spezialisierte Firma das Interesse von US-Starinvestor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...