Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde nach Handelsstart um 0,09 Prozent höher bei 3.599,65 Punkten. Der ATX-Prime stieg um 0,10 Prozent auf 1.822,67 Zähler.Positive Vorgaben kamen aus Übersee, nachdem der S&P-500 in den USA am Vorabend eine neue Bestmarke erreicht hatte. In Asien zeigten sich die wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...