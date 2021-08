An den Finanzmärkten wuchsen in den letzten Tagen die Sorgen vor den Folgen der aktuellen Pandemiewelle. An den Anleihenmärkten sinken die Renditen. Einige Aktiensektoren schwächeln, da sie von neuen Einschränkungen betroffen sein könnten. Und die Großbank Goldman Sachs senkt bereits wieder ihre Wachstumsprognose für die Vereinigten Staaten von Amerika. Doch ein französisches Pharma-Unternehmen trotzt der schlechten Laune. Sanofi (WKN: 920657) steht seit mehr als einer Dekade für stabiles Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...