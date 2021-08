Die Aktie von British American Tobacco (WKN: 916018) (kurz BAT-Aktie) dürfte auch weiterhin auf einem guten Weg in Richtung Dividendenaristokrat sein. Immerhin erhöht der britische Tabak- und Zigarettenkonzern seit zwei Jahrzehnten in Folge die eigene Ausschüttungssumme je Aktie. Oder anders ausgedrückt: Schafft es die BAT-Aktie auch weitere fünf Jahre, die Dividende je Aktie konsequent zu erhöhen, handelt es sich hierbei um einen Dividendenaristokraten. Mit 25 jährlichen Dividendenerhöhungen in ...

